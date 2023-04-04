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Сегодня, 18:00

«Динамо» — «Акрон»: смотреть прямую трансляцию матча FONBET Кубка России

Иван Торопцев
Корреспондент
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Футболисты «Динамо».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

4 апреля в Москве «Динамо» примет «Акрон» в матче первой стадии полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России.

Игра пройдет на стадионе «ВТБ Арена», начало — в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Акрон». В прямом эфире видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru по этой ссылке и на телеканале «Матч Премьер». Начало трансляции — в 19.25 (мск).

Победитель матча выйдет во вторую стадию полуфинала Пути регионов Кубка России, проигравший завершит свое участие в турнире.

Во второй стадии полуфинала Пути регионов примут участие победители пар первой стадии «Динамо» — «Акрон» и «Краснодар» — «Ростов», а также проигравшие в полуфиналах Пути РПЛ «Урал» — «Спартак» и «Крылья Советов» — ЦСКА.

Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
04 апр, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Акрон

Футбол
Кубок России
ФК Акрон
ФК Динамо (Москва)
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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