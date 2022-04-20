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Сегодня, 14:48

Депутат Госдумы РФ заявил, что дерби ЦСКА — «Спартак» не уступает некоторым матчам ЛЧ

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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Пирог в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России ЦСКА — «Спартак».

«По накалу и зрелищности такие матчи ничуть не хуже некоторых игр Лиги Чемпионов. В Англии такие противостояния собирают целые стадионы. Настолько это интересно. У нас есть противостояния, которые зрители хотят увидеть не меньше, потому что у таких матчей, как дерби ЦСКА и «Спартака», есть история. Они не заменяют международных игр, но в то же время они важны, потому что очень большое количество зрителей заинтересованы в них. Для болельщиков всегда, и особенно сейчас, это имеет огромное значение», — сказал Пирог корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет на стадионе «ВЭБ Арена». Игра состоится сегодня, 20 апреля, в 19.30 по московскому времени.

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БЕТСИТИ Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Пирог
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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