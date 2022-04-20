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Сегодня, 14:47

«Енисей» — «Рубин»: форвард красноярцев Окладников открыл счет в начале первого тайма

Нападающий «Енисея» Окладников открыл счет в матче БЕТСИТИ Кубка России против «Рубина»
Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Енисея» Андрей Окладников открыл счет в матче 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Рубина» — 1:0.

На 12-й минуте 22-летний россиянин отправил мяч в ворота Юрия Дюпина после подачи с правого фланга.

Окладников проводит дебютный сезон в основном составе «Енисея», форвард забил седьмой гол в этом сезоне и второй — в нынешнем розыгрыше Кубка страны.

БЕТСИТИ Кубок России. 1/4 финала
20 апр, 14:30. Центральный (Красноярск)
Енисей
Рубин

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БЕТСИТИ Кубок России
ФК Енисей
ФК Рубин (Казань)
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