Нападающий «Енисея» Окладников открыл счет в матче БЕТСИТИ Кубка России против «Рубина»

Нападающий «Енисея» Андрей Окладников открыл счет в матче 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Рубина» — 1:0.

На 12-й минуте 22-летний россиянин отправил мяч в ворота Юрия Дюпина после подачи с правого фланга.

Окладников проводит дебютный сезон в основном составе «Енисея», форвард забил седьмой гол в этом сезоне и второй — в нынешнем розыгрыше Кубка страны.