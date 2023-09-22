Деограсия прокомментировал победу над «Факелом» в FONBET Кубке России

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия подвел итоги матча против «Факела» (0:0, пенальти 4:2) в 4-м туре групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Игра была примерно равной, соперник тоже себя проявил. До штрафной мы доходили чаще. В итоге мы выиграли по пенальти, набрали два очка и уже думаем об игре в воскресенье. Сегодня играли те, у кого меньше игровой практики, поэтому изначально им было тяжело набрать ритм, но со временем им было попроще играть», — сказал Деограсия на пресс-конференции.

«Оренбург» с 8 очками вышел на первое место в группе A. «Факел» с 4 очками замыкает квартет.

В пятом туре «Оренбург» на выезде сыграет с «Сочи», а «Факел» на своем поле примет ЦСКА. Оба матча пройдут 4 октября.