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Сегодня, 22:18

Деограсия назвал несправедливым поражение от ЦСКА в FONBET Кубка России

Руслан Минаев
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Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия прокомментировал поражение от ЦСКА в гостевом матче в 6-м туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Если посмотреть на счет, то я бы сказал, что он не очень справедлив. Мы допустили глупые ошибки, после которых ЦСКА забил. Видно, что у них играл практически основной состав, в то время как мы провели ротацию. Мы собирались создавать опасность у ворот соперника через фланг, однако допущенные ошибки в матче не позволили нам достичь результата. Хочу поздравить наших соперников с заслуженной победой, мы будем готовиться к игре, которая нас ждет в понедельник», — цитирует тренера «Газета.ru».

После шести матчей Кубка России ЦСКА располагается на первой строчке с 11 очками. «Оренбург» стал вторым с таким же количеством очков.

Источник: Газета.ru
Кубок России
ФК Оренбург
ФК ЦСКА (Москва)
Давид Деограсия
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