Денис Попов: «ЦСКА — легенда, Акинфеев — машина, впереди новые трофеи»

Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов высказался о победе армейцев в Суперфинале FONBET Кубка России над «Краснодаром».

«ЦСКА — легенда, Акинфеев — машина, впереди новые трофеи. Но и «Краснодар» тоже молодцы, что вышли в финал. Я думаю, психология сыграла решающую роль. Та уверенность, которая есть у ЦСКА, дух победителей. Это приходит с годами, как и опыт. Поэтому здесь «Краснодару» не надо расстраиваться, они на правильном пути, и у них еще все впереди. Просто в таких матчах в большинстве случаев побеждает опыт», — приводит слова Попова «Евро-Футбол.Ру».

В суперфинале ЦСКА обыграл «Краснодар» (1:1, по пенальти — 6:5) и в восьмой раз стал обладателем Кубка России.