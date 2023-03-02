Деменко: «Спартак» столкнется с проблемами, «Урал» — боевая команда»

Бывший нападающий «Спартака» Максим Деменко оценил шансы красно-белых на победу в матче с «Уралом» в рамках полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Спартак» сейчас показывает хороший футбол, интересно смотреть. По кубковым матчам было видно, что команда уже на 90% готова. Это видно по самоотдаче, по физическим кондициям, матчи с «Локомотивом» это показали. Но я бы не говорил, что «Спартак» легко пройдет «Урал» — в Кубке шансы 50 на 50. Возможно, «Спартак» выглядит чуть лучше, но мы видели тот же «Ростов», который ничего не мог сделать с «Уралом». «Спартак» все равно столкнется с проблемами, «Урал» — боевая команда, и Виктор Гончаренко прекрасно понимает все нюансы. Если взять чемпионат, у «Урала» там вообще семь матчей без поражений», — цитирует Деменко «Газета.Ru».

Полуфиналы Пути РПЛ пройдут в формате двух матчей: первые состоятся с 14 по 16 марта, вторые — с 4 по 6 апреля.