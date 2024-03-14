Денисов рассказал о словах Абаскаля в перерыве матча «Спартак» — «Оренбург»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов подвел итоги матча 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Оренбурга» (3:1).

— Не повезло с автоголом. Самое главное, что мы достигли своей цели. Конкретно сейчас у нас позитив. Прошли дальше. Победили. Всегда после победы хорошее настроение.

— Что сказал Абаскаль в перерыве?

— Просто поработать над недочетами и в принципе это сделали во втором тайме.

— Читаете ли вы сейчас новости, которые выходят о «Спартаке»? Вместо Гильермо предлагают новых тренеров.

— Ничего не читаю.