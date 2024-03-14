Денисов рассказал о словах Абаскаля в перерыве матча «Спартак» — «Оренбург»
Защитник «Спартака» Даниил Денисов подвел итоги матча 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Оренбурга» (3:1).
— Не повезло с автоголом. Самое главное, что мы достигли своей цели. Конкретно сейчас у нас позитив. Прошли дальше. Победили. Всегда после победы хорошее настроение.
— Что сказал Абаскаль в перерыве?
— Просто поработать над недочетами и в принципе это сделали во втором тайме.
— Читаете ли вы сейчас новости, которые выходят о «Спартаке»? Вместо Гильермо предлагают новых тренеров.
— Ничего не читаю.
По сумме двух матчей (0:1, 3:1) «Спартак» вышел в полуфинал Кубка России, «Оренбург» отправился во второй этап четвертьфинала Пути регионов. Жеребьевка пройдет завтра, 15 марта и начнется в 13:00 мск.
(Зарина Халимхонова)
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