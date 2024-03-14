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14 марта, 20:50

Умяров — о победе над «Оренбургом»: «Хорошо, что не пришлось бить пенальти и играть напряженную концовку»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров отреагировал на победу команды в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России над «Оренбургом» (3:1).

«Самое главное — это победа. Хорошо, что не пришлось бить пенальти и играть напряженную концовку. Хорошо, что удалось забить третий гол до 70 минуты и спокойно играть в конце матча. Когда проигрываешь 0:1, хочется побыстрее забить. Этот гол в начале мог нас подбить. Из-за этого, наверное, долго расшатывались, но хорошо, что успели забить в первом тайме. Во втором тайме уже выходили настроенными забить еще голы. С кем хочется сыграть в следующем раунде? Самое главное — проходить. Без разницы, на каком этапе кого обыгрывать. Задача — победа в Кубке. У «Спартака» других задач не может быть», — сказал Умяров.

По сумме двух матчей (0:1, 3:1) «Спартак» вышел в полуфинал Кубка России, «Оренбург» отправился во второй этап четвертьфинала Пути регионов. Жеребьевка пройдет завтра, 15 марта и начнется в 13:00 мск.

Кубок России
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
Наиль Умяров
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