Широков о дерби с ЦСКА: «По моей информации, Селихов выздоровел и готов играть»

Бывший футболист «Спартака» Роман Широков в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России, в котором красно-белые сыграют с ЦСКА.

«У ЦСКА сейчас тоже остался единственный шанс на трофей в этом сезоне. Безусловно, у «Спартака» есть шансы на победу в этой встрече. Впереди не просто дерби, а четвертьфинал Кубка. Это матч непримиримых соперников на хорошей стадии, где у каждой команды есть возможность бороться за трофей. Что ожидать от матча без Промеса? «Спартак» и без него выигрывает. По тому, как он играл последние полгода, говорить о том, что он безоговорочный лидер, лично я не могу. Отсутствие Селихова? По моей информации, он выздоровел и готов играть. Другое дело, поставят его или нет. Тут вопрос к тренерскому штабу», — сказал Широков «СЭ».

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет 20 апреля на стадионе «ВЭБ Арена» (Москва, Россия). Начало — в 19.30 по московскому времени.