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Широков о дерби с ЦСКА: «По моей информации, Селихов выздоровел и готов играть»

Широков поделился ожиданиями от матча Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Роман Широков в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России, в котором красно-белые сыграют с ЦСКА.

«У ЦСКА сейчас тоже остался единственный шанс на трофей в этом сезоне. Безусловно, у «Спартака» есть шансы на победу в этой встрече. Впереди не просто дерби, а четвертьфинал Кубка. Это матч непримиримых соперников на хорошей стадии, где у каждой команды есть возможность бороться за трофей. Что ожидать от матча без Промеса? «Спартак» и без него выигрывает. По тому, как он играл последние полгода, говорить о том, что он безоговорочный лидер, лично я не могу. Отсутствие Селихова? По моей информации, он выздоровел и готов играть. Другое дело, поставят его или нет. Тут вопрос к тренерскому штабу», — сказал Широков «СЭ».

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет 20 апреля на стадионе «ВЭБ Арена» (Москва, Россия). Начало — в 19.30 по московскому времени.

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.40

Обе забьют - да

20%

1.73

ТБ 2.5

12%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Рубин 1
Матч завершен

П1

26%

1.39

ТБ 2.5

16%

1.75

Обе забьют - да

15%

2.02
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи 2
Локомотив 2
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

21%

1.84

П1

18%

1.75

X2

16%

2.15
Роман Широков
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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