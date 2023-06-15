ЦСКА оштрафовали на 50 тысяч рублей по итогам суперфинала FONBET Кубка России

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что ЦСКА оштрафован на 50 тысяч рублей по итогам суперфинала FONBET Кубка России.

«Игроки ЦСКА не в полном составе прошли через микст-зону, поэтому мы приняли решение оштрафовать футбольный клуб ЦСКА на 50 тыс. рублей», — цитирует ТАСС Григорьянца.

В суперфинале ЦСКА обыграл «Краснодар» (1:1, по пенальти — 6:5) и в восьмой раз стал обладателем Кубка России.