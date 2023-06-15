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Сегодня, 15:04

Дюков назвал «Лужники» главной ареной России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Глава РФС Александр Дюков назвал «Лужники» главной ареной России, но отметил, что люди в регионах люди ждут больших матчей.

«Безусловно, наша главная арена страны — «Лужники». Было бы правильно, чтобы на нем проходили большие матчи, в том числе финал Кубка России. С другой стороны, у нас много построенных арен к чемпионату мира-2018. Ведь в регионах люди ждут большие матчи и тоже хотели бы проводить там финал Кубка России. Если вы спрашиваете мое мнение, то у меня нет однозначной позиции. Не готов уверенно сказать, что все матчи надо проводить в «Лужниках» или наоборот. Это требует обсуждения, данное решение должен принять исполком, посоветовавшись с руководителями клубов», — приводит слова Дюкова «РБ Спорт».

«Лужники» принимают финал FONBET Кубок России два года подряд.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-dyukov-luzhniki-glavnaya-arena-strany-no-v-regionah-lyudi-zhdut-final-kubka-rossii/
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РФС
Александр Дюков
Лужники
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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