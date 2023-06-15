Экс-тренер вратарей ЦСКА Чанов оценил игру Агкацева в матче Кубка России

Экс-тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов рассказал, что думает об игре вратаря «Краснодара» Станислава Агкацева в матче финала FONBET Кубка России против ЦСКА 1:1 (5:6 по пенальти).

«Да, концовка у него была не плохая. Пока на хорошем уровне. Единственное, было видно волнение в финале, но это естественно. Волнение не проходит по щелчку пальцев, для этого нужно сыграть определенное количество матчей. Если у него будет игровая практика, есть шанс увидеть его игру в лучшем стиле», — цитирует Чанова Metaratings.ru.

В активе 21-летнего голкипера 16 матчей за основной состав «Краснодара», 21 пропущенный мяч и шесть матчей «на ноль».