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Газзаев о поражении ЦСКА от «Краснодара»: «Нет слов! Разваленная команда»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший главный тренер ЦСКА, победитель Кубка УЕФА-2005 Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» отреагировал на крупное поражение армейцев от «Краснодара» (0:4) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Мне сложно комментировать увиденное... — говорит Газзаев. —  Сложилось впечатление, что встречались команды совершенно разного уровня. 0:4! Куда это годится? А ведь гости могли уступить и гораздо крупнее. Катастрофа. Другого слова не подберешь. ЦСКА сейчас просто разваленная команда. Говорю это без злобы, а с сожалением. И нисколько не сгущаю краски. Результаты, увы, очень красноречивые. 1:4 от «Динамо» в чемпионате. Четыре пропущенных мяча от «Краснодара» сейчас. Нет слов! Армейцы просто не готовы...

— Новички пока не впечатляют?

— А как они могут впечатлять? Лусиано удалился в игре с тем же «Динамо». Сегодня абсолютно ничего не показал, не вписался в игру команды.

Баринов в «Локомотиве» и Баринов ЦСКА — абсолютно два разных футболиста... Многовато у него ошибок. О защитнике Рейсе отдельный разговор. Удаление на ровном месте! Ну что это такое? Откровенно ударил соперника и рассчитывал, что ВАР это не зафиксирует?! Где игровая дисциплина?!

— Все решения судей вам понятны?

— По удалениям вообще вопросов никаких нет. Мойзес в каждом матче играет довольно рискованно, грубо. Сегодня за минуту получил две желтые! Это вообще как понимать? Знаете, мне кажется, игроки в ЦСКА сейчас не прогрессируют, а, напротив, деградируют! В обороне полная анархия! Вспомните второй гол «Краснодара». Хозяева спокойно сыграли в «стеночку» в чужой штрафной, сделали три касания, забили. У армейцев сейчас очень большие игровые проблемы...

Валерий Газзаев и&nbsp;Лусиано Гонду.«Зачем обменяли Дивеева на Лусиано?! Сейчас ЦСКА — разваленная команда». Газзаев — о разгроме в Краснодаре

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Валерий Газзаев
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