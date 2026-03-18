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«Спартак» — «Динамо»: трансляция матча Кубка России начнется в 20.45 мск

«Спартак» и «Динамо» встретятся в матче Кубка России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Московские «Спартак» и «Динамо» встретятся в ответном матче полуфинала пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 18 марта. Игра пройдет на «Лукойл Арене», стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию московского дерби в Кубке.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.
18 марта, 20:45. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
1:0
Динамо

Следить за основными событиями и результатом игры «Спартак» — «Динамо» можно также в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире игру покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

Первый матч проходил 18 марта и завершился победой динамовцев со счетом 5:2.

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Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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