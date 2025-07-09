«Ростов» — «Спартак»: дата и время начала матча Кубка России

«Ростов» примет «Спартак» в рамках 1-го тура пути РПЛ FONBET Кубка России сезона-2025/2026 в среду, 30 июля. Игра состоится на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону. Начало — в 20.45 по московскому времени.

За ключевыми события встречи «Ростов» — «Спартак» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Анонсы, прогнозы, новости и другие материалы о премьер-лиге доступны в разделе Кубка России на нашем сайте.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.

30 июля 2025, 20:45. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

Новый сезон Кубка России стартует 29 июля 2025 года и завершится 24 мая 2026-го.

В розыгрыше примут участие 104 клуба (16 команд — из РПЛ, 18 команд- из ФНЛ, 16 команд из Второй лиги дивизиона А, 39 команд — из Второй лиги дивизиона Б, 15 команд — из третьего дивизиона и Медиалиги).