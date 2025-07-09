Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
FONBET Кубок России

9 июля 2025, 14:15

«Ростов» — «Спартак»: дата и время начала матча Кубка России

«Ростов» и «Спартак» сыграют в Кубке России 30 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Хорен Байрамян, игрок «Ростова».
Фото ФК «Ростов»

«Ростов» примет «Спартак» в рамках 1-го тура пути РПЛ FONBET Кубка России сезона-2025/2026 в среду, 30 июля. Игра состоится на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону. Начало — в 20.45 по московскому времени.

За ключевыми события встречи «Ростов» — «Спартак» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Анонсы, прогнозы, новости и другие материалы о премьер-лиге доступны в разделе Кубка России на нашем сайте.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.
30 июля 2025, 20:45. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
0:2
Спартак

Новый сезон Кубка России стартует 29 июля 2025 года и завершится 24 мая 2026-го.

В розыгрыше примут участие 104 клуба (16 команд — из РПЛ, 18 команд- из ФНЛ, 16 команд из Второй лиги дивизиона А, 39 команд — из Второй лиги дивизиона Б, 15 команд — из третьего дивизиона и Медиалиги).

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Кубок России
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
«Ни один человек такого не заслуживает». Белорусская теннисистка пожаловалась на травлю после поражений
ФИФА отказалась от продажи части прав на ЧМ частным инвесторам
Боевика «Кракена» задержали в Киеве по подозрению в убийстве украинца на Бали
В Таиланде предъявили обвинения четырем фигурантам дела об убийстве россиян
Еще одна команда отказалась от Дзюбы, «Зенит» нашел очередного тусовщика, побег Барко из «Спартака» срывается. Трансферные слухи РПЛ
Силы ПВО за июль сбили 780 беспилотников на подлете к Москве
Популярное видео
«Ростов» победил «Родину»: видео
«Ростов» победил «Родину»: видео
«Локомотив» — «Ахмат»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Ротор»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Ротор»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» обыграл «Рубин», ничья «Локо» и «Ахмата»: видео
«Краснодар» обыграл «Рубин», ничья «Локо» и «Ахмата»: видео
«Сочи» — «Арсенал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Арсенал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Шинник»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Шинник»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Урал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Урал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Велес»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Велес»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» разгромил «Акрон», «Спартак» обыграл «Родину»: видео
«Зенит» разгромил «Акрон», «Спартак» обыграл «Родину»: видео
«Текстильщик» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
ЦСКА победил «Балтику»: видео голов
ЦСКА победил «Балтику»: видео голов
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Волга»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Волга»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

ЦСКА — «Локомотив»: дата и время начала матча Кубка России

«Динамо» — «Краснодар»: дата и время начала матча Кубка России
Новости
RSS RSS
Все новости