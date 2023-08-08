9 августа, в Москве, ЦСКА примет воронежский «Факел» в рамках 2-го тура FONBET Кубка России пути РПЛ. Матч пройдет на стадионе «ВЭБ Арена». Начало игры — в 18.30 по московскому времени.

Онлайн-трансляция ЦСКА — «Факел» будет доступна на сайте «СЭ».

Следить за встречей в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции на телеканале «Матч Премьер». Начало трансляции — 18.15 по московскому времени. Также игры Кубка России сезона-2023/24 доступны в сервисе Кинопоиск.

Полный календарь и результаты игр ЦСКА в сезоне 2023/2024 в актуальном виде доступны на странице команды на сайте «СЭ».

За расписанием всех матчей «Факела» также следите на нашем сайте «СЭ».