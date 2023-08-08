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Сегодня, 18:10

«Урал» благодаря голу Юшина обыграл «Ростов» в матче FONBET Кубка России

Мария Гусева
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«Урал» — «Ростов».
Фото ФК «Урал»

«Урал» на своем поле обыграл «Ростов» в матче 2-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России — 1:0. Встреча прошла в Екатеринбурге.

Автором забитого гола стал нападающий екатеринбуржцев Александр Юшин на 41-й минуте встречи.

«Урал» занимает второе место в группе B Кубка России, набрав 3 очка. «Ростов» с таким же количеством баллов располагается на 3-й строчке.

В следующем туре Кубка страны «Урал» на выезде сыграет с «Рубином» 29 августа. «Ростов» дома примет «Локомотив» на день позже.

Кубок России. Группа B
08 авг, 16:15. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
1:0
Ростов
Футбол
Кубок России
ФК Ростов
ФК Урал
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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24 часа
3 дня
Неделя

  • Adminni

    Ростову надо что-то делать с атакой. Вообще ничего не могут придумать, да и прежднего драйва нет.

    08.08.2023

  • Alexander Ponomarev

    ВАЛЕРА!!! ЧТО С КОМАНДОЙ,ВАЛЕРА? а УРАЛ-молодцы! вот что...

    08.08.2023

  • serЖheo

    Позапрошлый сезон вспоминают

    08.08.2023

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Спокойно, легко, на классе

    08.08.2023

  • blue-white!

    Без судейских подарочков они точно не те...

    08.08.2023

  • Олег Каноков

    Ростов вообще неузнаваем стал уже последние 2 игры.Уральских с победой.

    08.08.2023

  • blue-white!

    Вангую, Ростов в этом сезоне и до 4-го места не доберётся. В том сезоне 15 пенальти обеспечили дончанам 4-е место, в этом сезоне халявы не будет, защитники противника буду осторожнее, судьи на пенки Коли вестись не будут...

    08.08.2023

  • Lars Berger

    Самое обидное, думаю, для болельщиков ростовского клуба - всё по игре. Даже на ничью сегодня - не наиграли.

    08.08.2023

  • инок

    Урал с победой! Счет по игре.

    08.08.2023

  • ezoloto

    Урал хорош ! И гол красивый. Гончаренко пошел на новую серию ?)

    08.08.2023

  • хурма(сельдерей)

    Урал с победой! Ростов просто не похож на себя могли и крупнее проиграть а зрителей то прибавилось

    08.08.2023

  • Инта

    Молодцы, Урал - с кубковой победой!

    08.08.2023

  • Беркут

    Урал с победой, молодцы! Результат по игре. Ростов выглядел слабова-то. Урал набирает первые три очка и по соотношению мячей обходит дончан, занимая второе место в группе.

    08.08.2023

  • Adios Amigos R.

    Спокойно, легко, на классе.

    08.08.2023

    • «Рубин» — «Локомотив»: Гилерме выйдет в стартовом составе

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