9 августа, в Самаре, «Крылья Советов» примут петербургский «Зенит» в рамках 2-го тура FONBET Кубка России пути РПЛ. Матч пройдет на стадионе «Самара Арене». стартовый свисток прозвучит — в 18.30 по московскому времени.

Онлайн-трансляция «Крылья Советов» — «Зенит» будет доступна на сайте «СЭ».

Следить за встречей в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Также игры Кубка России сезона-2023/24 доступны в сервисе Кинопоиск.

Полный календарь и результаты игр «Зенита» в сезоне 2023 / 2024 в актуальном виде доступны на странице команды на сайте «СЭ».

За расписанием всех матчей «Крылья Советов» также следите на нашем сайте «СЭ».