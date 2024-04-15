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Сегодня, 19:30

ЦСКА — «Балтика»: время начала и где смотреть матч Кубка России

ЦСКА примет «Балтику» в ответной игре полуфинала Пути РПЛ Кубка России
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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ЦСКА — «Балтика».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА на своем поле примет «Балтику» в ответной игре полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России во вторник, 16 апреля. Матч пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, Россия. Начало — в 19:30 по московскому времени.

Ключевые события встречи Кубка России будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Прямая видеотрансляция матча будет доступна в прямом эфире на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Начало эфира — в 19:00 (мск).

Первая игра в рамках 1/2 финала Кубка России завершился победой армейцев со счетом 1:0. В текущем сезоне «Балтика» и ЦСКА играли друг против друга один раз. Очная встреча соперников прошла в сентябре 2023 года в Москве в рамках 10-го тура чемпионата России. Матч завершился победой армейцев со счетом 1:0.

ЦСКА идет на 4-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков после 23 туров. У «Балтики» в активе 20 баллов и 14-я позиция в чемпионате России.

ЦСКА является действующим победителем Кубка России.

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Кубок России
ФК Балтика
ФК ЦСКА (Москва)
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