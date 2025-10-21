ЦСКА обыграл «Акрон» и стал победителем группы Кубка России, тольяттинцы вылетели из турнира

ЦСКА на своем поле одержал победу над «Акроном» в матче 6-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России — 3:2.

Победу армейцам принесли голы Артема Шуманского (45-я минута), Матвея Кисляка (78-я) и Алеррандро (82-я). Оба гола гостей с пенальти забил Беншимол на 65-й и 90+8-й минутах.

ЦСКА (13 очков) гарантировал себе лидерство в группе D Кубка России. В плей-офф пути РПЛ турнира армейцы сыграют с махачкалинским «Динамо», занявшим второе место в группе C.

«Акрон» (5) замкнул квартет и лишился шансов на выход в плей-офф турнира.