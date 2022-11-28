Чухлов заявил, что у игроков «Спартака» была запредельная наглость в матче с «Зенитом»

Бывший игрок «Зенита», чемпион СССР 1984 года Борис Чухлов прокомментировал драку футболистов в конце матча группового турнира Пути РПЛ Кубка России между «Зенитом» и красно-белыми (0:0, пен. 4:2).

«Я на стадионе игру смотрел. Сидели, разговаривали с приятелем. Я еще в первом тайме сказал: все это плохо закончится. Это вина арбитра Москалева, он все спровоцировал. Уже в начале матча надо было показать три-четыре карточки, потому что наглость у «спартачей» была запредельная. Промес — главный провокатор, Зобнин — такой же. А судья их все уговаривал, уговаривал. Игра была никакая, играли две «мертвые» команды, зато в конце хоть повеселились. Шли грязные подкаты, захваты, а он все ходил и что-то им рассказывал. Пытался в угол кого-то поставить, как в детском саду. Я бы, честно говоря, снял все красные карточки с игроков, а судью этого отправил в детско-юношеский футбол. Пусть там ходит и рассказывает. Зачем воспитывать профессиональных футболистов? Пародию на футбол устроил», — приводит слова Чухлова «РБ Спорт».

27 ноября футболисты «Зенита» и «Спартака» устроили драку после завершения основного времени матча 6-го тура групповой стадии Кубка России. После данного инцидента главный арбитр встречи Владимир Москалев показал шесть красных карточек: Вильмару Барриосу («Зенит»), Малкому («Зенит»), Родригао («Зенит»), Александру Соболеву («Спартак»), Александру Селихову («Спартак») и Шамару Николсону («Спартак»).