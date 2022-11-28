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Погребняк: «Не считаю третье место в группе провалом, так как «Зенит» вышел в плей-офф Кубка России»

Мария Гусева
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Бывший футболист «Зенита» Павел Погребняк оценил выступление сине-бело-голубых в Кубке России.

«Конечно, я не считаю третье место в группе провалом, так как «Зенит» вышел в плей-офф Кубка России. Ничего страшного в том, что они опустились в «путь регионов» нет, может, так даже лучше будет, они проведут там больше матчей. Это полезно и тем, что удаленные вчера за драку игроки смогут отбыть дисквалификацию в матче против более слабого соперника. Не удивлюсь, если «Зенит» выиграет турнир», — цитирует ТАСС Погребняка.

«Спартак» занял первое место в группе B с 13 очками и вышел в верхнюю сетку плей-офф Кубка России. «Крылья Советов» завершили групповой турнир на второй строчке с 12 очками. Самарцы также прошли в верхнюю сетку плей-офф.

«Зенит» с 11 очками стал третьим и попал в нижнюю сетку плей-офф Кубка страны. «Факел» не смог набрать ни одного очка и завершил групповой турнир с 6 поражениями.

Источник: ТАСС
Павел Погребняк
Футбол
Кубок России
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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