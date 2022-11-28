Агент Малкома считает несправедливым удаление игрока после драки в матче со «Спартаком»

Фернандо Гарсия, агент вингера «Зенита» Малкома, прокомментировал эпизод с удалением бразильца в кубковом мачте против «Спартака» (0:0, 4:2 — по пенальти).

«Я посмотрел внимательно инцидент и не увидел, чтобы Малком с кем-либо дрался. Считаю, что его удаление несправедливо», — цитирует Metaratings агента.

27 ноября футболисты «Зенита» и «Спартака» устроили драку после завершения основного времени матча 6-го тура групповой стадии Кубка России.

После данного инцидента главный арбитр встречи Владимир Москалев показал шесть красных карточек: Вильмару Барриосу («Зенит»), Малкому («Зенит»), Родригао («Зенит»), Александру Соболеву («Спартак»), Александру Селихову («Спартак») и Шамару Николсону («Спартак»).