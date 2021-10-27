В «Ростове» заявили, что Кафанов не планировал приезжать на кубковый матч с «Торпедо»
Главный тренер «Ростова» Виталий Кафанов не планировал приезжать на заключительный матч команды в элитном раунде БЕТСИТИ Кубка России с «Торпедо» (0:2).
По словам тренера ростовчан Михаила Осинова, Кафанов готовит основную обойму футболистов к игре чемпионата России против «Спартака».
«Виталий Витальевич занимается главной командой, нам предстоит очень важный матч. Он остался там, как и Заур Эдуардович [Тедеев], я же приехал с ребятами, — приводит ТАСС слова Осинова. — Что касается того, кто будет у бровки во время матчей, то это непринципиально. Да, Виталий Витальевич главный, а Заур Эдуардович и я — помощники».
«Ростов» еще до этой встречи потерял шансы на выход в 1/8 финала турнира и выставил на игру с «Торпедо» молодежный состав.
«Ребята расстроились, выглядели достаточно уверенно, учитывая, что молодежный чемпионат и ФНЛ — разные по уровню турниры. У нас есть молодежь, которая может выйти и заменить основных игроков», — добавил Осинов.
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