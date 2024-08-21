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Сегодня, 19:50

«Чертаново» дома обыграло «Сатурн» в Кубке России

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«Чертаново» одержало домашнюю победу над «Сатурном» во втором раунде FONBET Пути регионов Кубка России — 3:1.

В составе победителей голы забили Булаи Гатин, Виталий Семенов и Захар Светов. «Сатурн» ответил точным ударом Владислава Лепехина.

В третьем раунде Пути регионов «Чертаново» встретится с «Челябинском».

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд
21 авг, 18:00. Арена Чертаново (Москва)
Чертаново
3:1
Леон Сатурн

В параллельном матче «Волгарь» обыграл «Победу» со счетом 3:1. В следующем этапе турнира команда сыграет с «Астраханью».

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд
21 авг, 18:00. Центральный (Астрахань)
Волгарь
3:1
Победа

Еще одним противостоянием стала встреча между «Космосом» и «Сахалином». Коллектив из Долгопрудного оказался сильнее, победив со счетом 2:0.

Далее в Кубке России «Космос» проведет матч с выступающим в медиалиге «Амкалом».

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд
21 авг, 18:00. Знамя Труда (Орехово-Зуево)
Сахалин Ю-С
0:2
Космос

Футбол
ФК Волгарь
ФК Чертаново
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