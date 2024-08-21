«Зенит» Пенза, «Рязань» и «Муром» вышли в следующий раунд Кубка России

«Металлург» Липецк дома проиграл пензенскому «Зениту» в матче второго тура Пути регионов FONBET Кубка России — 1:2.

У победителей отличились Ярослав Теречев и Даниил Коноплев.

В следующем раунде «Зенит» сыграет с «Композитом».

В параллельном матче турнира «Рязань» разгромила «Динамо-Брянск» — 4:0.

У победителей отличились Николай Ермолаев, Егор Аксенов, Ярослав Сычев и Владимир Павленко.

В следующем раунде «Рязань» сыграет с победителем пары «Лука-Энергия» — «Калуга».

«Торпедо» Владимир проиграл «Муром» в серии пенальти — 2:2 (4:5).

У хозяев отличились Михаил Земсков и Михаил Красилин, у гостей Максим Александров и Карим Гираев.

В следующем раунде «Муром» сыграет с победителем пары «Химик» — «Броук Бойз».

В следующем раунде