Черевченко не понял решения ВАР: "Арсенал" наказали пенальти, а "Урал" – удалением

Главный тренер "Арсенала" Игорь Черевченко после домашнего ответного матча полуфинала Олимп-Кубка России с "Уралом" (2:2, 2-3) согласился, что решения судьи Сергея Карасева по просмотру двух моментов были неочевидны.

Сначала арбитр с помощью ВАР назначил пенальти в ворота туляков, после чего гости повели 2:0, а затем удалил хавбека уральцев Эрика Бикфалви, передает из Тулы корреспондент "СЭ" Артем Агапов.

– Ваше мнение о ВАР. Дмитрий Парфенов сказал, что не понял ни пенальти, ни удаление.

– Я соглашусь с коллегой. Я тоже не понял пенальти, не понял удаление. Не знаю, раз приняли эти решения, может, пенальти и удаление были. Не смотрел еще эти моменты, сделаю это ночью или вечером, когда пересмотрю игру. Все равно нужно вносить коррективы, работать над ошибками.​

Парфенов снова в финале. "Урал" выбил "Арсенал" из Кубка //

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