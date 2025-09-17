Соболев о незасчитанном голе в матче с «Ахматом»: «Бывало, чистейшие отменяли. А потом говорят, что Соболев не забивает!»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев прокомментировал победу над «Ахматом» (2:1) в матче 4-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Форвард сделал дубль, еще один гол футболиста отменили после вмешательства ВАР.

— После выездной игры нам нужно было показать хороший футбол дома и в первую очередь выиграть, порадовать наших болельщиков. Думаю, нам удалось это сделать. Игра была хорошая. Самое главное, что выиграли. Мои голы? Это отражение работы всей команды.

— Поняли, почему отменили ваш первый гол?

— Как я понял, Михайлов блок ставил. И он в офсайде был.

— Показалось, что он вообще не влиял на эпизод.

— Возможно. Честно, не знаю. Просто я повтор не видел. Не могу ничего сказать.

— Вы согласны с этим решением?

— Честно, я не видел повтор. На самом деле, уже не первый мой гол отменяют. Их достаточно много было. Бывало, чистейшие отменяли. Судья свистел «до», потом как выяснялось... Короче, к этому уже привыкли. А потом говорят, что Соболев не забивает! Это просто голы отменяют.

Благодаря победе над «Ахматом» «Зенит» досрочно обеспечил себе выход в плей-офф Пути РПЛ Кубка России. Команда из Санкт-Петербурга занимает первое место в группе A с 12 очками, идущий третьим «Рубин» с 4 очками лишился математических шансов опередить сине-бело-голубых.