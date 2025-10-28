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28 октября 2025, 10:30

«Челябинск» — «КАМАЗ»: онлайн-трансляция матча Кубка России

«Челябинск» и «КАМАЗ» сыграют в Кубке России 28 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Челябинск» и «КАМАЗ» проведут матч в 6-м отборочном раунде Пути регионов FONBET Кубка России во вторник, 28 октября. Игра пройдет на стадионе «Центральный» в Челябинске и начнется в 16.30 по московскому времени.

Отслеживать ключевые события и результат игры «Челябинск» — «КАМАЗ» можно в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире трансляцию эксклюзивно показывают на сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 16.30 мск.

«Челябинск» на предыдущей стадии обыграл «Родину» (1:1, пенальти — 5:4), а «КАМАЗ» прошел «Чайку» (3:1).

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Кубок России
ФК КАМАЗ
ФК Челябинск
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