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28 октября 2025, 14:05

Махачкалинское «Динамо» обратилось в ЭСК по двум эпизодам кубкового матча против «Спартака»

Микеле Антонов
Корреспондент

ЭСК РФС рассмотрит два эпизода по матчу 6-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» (Махачкала) (3:1). Об этом «СЭ» сообщили в службе коммуникаций РФС.

«Динамо» попросил комитет рассмотреть эпизоды с неназначенными на 40-й и 77-й минутах пенальти в ворота соперника.

Игра прошла 21 октября в Каспийске.

«Спартак» занял первое место в группе C, «Динамо» — на второй позиции.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; Никита Массалыга и&nbsp;Игорь Дмитриев празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Динамо&raquo; Мх (3:1).Победное возвращение Станковича. Дмитриев принес «Спартаку» первое место в группе

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Кубок России
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Спартак (Москва)
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