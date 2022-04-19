Кечинов высказался о фаворитах кубкового матча между ЦСКА и «Спартаком»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов высказался о матче красно-белых против ЦСКА в 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России.

«Матчи между ЦСКА и «Спартаком» всегда вызывают интерес, думаю, что эта игра не станет исключением, потому что для обеих команд это последний шанс на трофей в этом сезоне. Поэтому эта встреча станет решающей для обеих команд, мы увидим голы и много борьбы, также надеюсь, что матч будет зрелищным. Я уверен, что в ЦСКА и «Спартаке» есть футболисты, которые за счет исполнительского мастерства могут решить в том или ином эпизоде, поэтому в любом случае голы будут, хотелось бы, чтобы было много», — цитирует Кечинова ТАСС.

Также экс-игрок сборной России высказал предположение по поводу фаворита матча.

«Ни у кого преимущества перед матчем нет, команды подошли к этой игре, в принципе, в одинаковом состоянии. У ЦСКА небольшой спад, потому что команда неудачно провела последние встречи в чемпионате. «Спартак» играет нестабильно, в матче с «Арсеналом» (3:0) выглядели неплохо, а во встрече с «Рубином» (1:1) опять появились проблемы. Поэтому фаворита в матче нет», — сказал он.

Встреча ЦСКА — «Спартак» пройдет 20 апреля в 19.30 по московскому времени.