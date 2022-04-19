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Булыкин оценил шансы ЦСКА и «Спартака» в 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА.

«Думаю, в этом матче нет явного фаворита. Кубковые матчи всегда отличаются особым характером. Даже тот факт, что ЦСКА принимает «Спартак» у себя дома, не дает команде особого преимущества. Шансы на победу 50 на 50. Обе команды захотят победить, ведь все будет решаться в этой игре.

Да, у «Спартака» есть стимул из-за того, что они накануне отпраздновали 100-летие, но он не такой большой, чтобы дать команде весомое преимущество. Фактор своего поля, фактор столетия, фактор дерби никому преимущества не даст», — приводит слова Булыкина «Газета.Ru».

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится завтра, 20 апреля на стадионе «ВЭБ Арена». Начало игры — в 19.30 (мск).

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/04/19/17595944.shtml?updated
Дмитрий Булыкин
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ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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