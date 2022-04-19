Бывший вратарь «Спартака» и ЦСКА Руслан Нигматуллин высказался о предстоящем матче московских клубов в 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России.

«ЦСКА очень хорошо начал эту часть сезона, и казалось, что братья Березуцкие смогут составить серьезную конкуренцию лидерам — «Динамо» и «Зениту». Но потом все же армейцы посыпались, в последних трех турах они теряют очки. Причем не всегда с командами, равными по классу. Хотя клуб провел серьезную селекционную работу, сохранил своих легионеров, но стабильности нет», — цитирует Нигматуллина RT.

Также экс-вратарь сборной России оценил работу Паоло Ваноли на посту главного тренера «Спартака».

«Безусловно, этот матч является для Ваноли возможностью поверить в его тренерский талант. В целом игра важна для тех и других тренерских позиций, укрепления авторитета среди болельщиков, футболистов и руководства. Но у Березуцких ситуация, конечно, легче. В «Спартаке» мы привыкли к тренерской чехарде. Предположу, что скоро Ваноли будет выплачиваться огромная неустойка, хотя, возможно, итальянцу и придется потерпеть в это нелегкое финансовое время. Но поживем – увидим. Я могу ошибаться, а «Спартак» прибавит, выиграет Кубок, и Ваноли сделает шикарный финишный рывок», — сказал он.

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет 20 апреля в 19.30 по московскому времени.