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Сегодня, 12:30

Кечинов отметил 10 россиян в стартовом составе «Спартака» в матче с «Локомотивом»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу красно-белых в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России над «Локомотивом» (4:2).

«Игра была качественной и обоюдно острой. Были и красивые голы, и интенсивность игры была высокая. На стороне «Спартака» было чуть больше мастерства и везения. За счет чего они и выиграли. Но отмечу, что вчера в стартовом составе было 10 россиян, а в первой игре было вообще 11. Прекрасно, что главный тренер доверяет нашим воспитанникам и российским игрокам. Если так будет продолжаться, то будет здорово», — сказал Кечинов «СЭ».

«Спартак» вышел в полуфинал турнира. Жеребьевка следующей стадии FONBET Кубка России состоится 2 марта.

Валерий Кечинов
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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