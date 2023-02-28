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Сегодня, 12:23

Анохин отреагировал на выход «Спартака» в полуфинал FONBET Кубка России

Алина Савинова
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Футбольный функционер Сергей Анохин «Спартак» поздравил красно-белых с выходом в полуфинал Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Отличный матч, команды замечательно справились, было интересно. Игра была достойна спонсора и болельщиков, все молодцы. Я поздравляю красно-белых с победой. Выиграет ли «Спартак» Кубок России второй год подряд? Им это очень важно, нужно конкурировать за трофей в этом сезоне. Поэтому желаю им успехов», — приводит «РБ Спорт» слова Анохина.

Первый матч 1/4 финала Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом» завершился победой красно-белых (1:0). Вчера, 27 февраля, спартаковцы обыграли железнодорожников в ответной встрече (4:2) и вышли в полуфинал Пути РПЛ Кубка России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-anohin-spartaku-vazhno-vy-igrat-kubok-rossii-vtoroj-god-podryad-zhelayu-im-uspehov/
Кубок России
ФК Спартак (Москва)
Сергей Анохин
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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