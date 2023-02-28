Кечинов оценил игру Промеса в ответном матче против «Локомотива»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил игру Квинси Промеса в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Локомотива» (4:2).

«Если в прошлой игре он вышел на замену и не попал в игру, то второй матч он провел здорово, особенно концовку. Постоянно обострял, забил пенальти, хоть и со второй попытки. Считаю, что он близок к своей оптимальной форме, для «Спартака» это очень хорошо. В физическом плане он чувствует себя хорошо, ему не хватало игрового тонуса. Но за полторы игры он вошел в игровой ритм команды», — сказал Кечинов «СЭ».

«Спартак» вышел в полуфинал турнира. Жеребьевка следующей стадии FONBET Кубка России состоится 2 марта.