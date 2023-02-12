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Гаджи Гаджиев: «Если не получится провести матч «Зенит» — «Волга» в Ульяновске, тогда лучше в Питере сыграть»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев высказался о возможном переносе матча плей-офф Кубка России между «Волгой» и «Зенитом» из Ульяновска в Санкт-Петербург.

«С одной стороны, это может оказаться единственным шансом сыграть на такой современной арене, одной из лучшей в России, в чем-то по-своему уникальной. Но в этот момент все-таки игроки и руководители клуба думают о другом. У них другая мечта — они хотят выиграть. Статистика любых турниров свидетельствует о том, что дома хозяева побеждают гораздо чаще. И безусловно «Зениту» будет сложно играть против «Волги», — приводит «Спорт День за Днем» слова Гаджиева.

Также он ответил на вопрос, стоит ли рассматривать предложение «Зенита», если не получится провести матч в Ульяновске.

«Если не получится, тогда да — играем там. Лучше в Питере сыграть, чем где-то на другом поле. Тем более Питер оплатит им дорогу и проживание в гостинице. Я в этом не сомневаюсь», — добавил специалист.

Изначально матч планировалось провести 25 февраля на домашнем стадионе «Волги». Однако позже появилась информация о том, что игра может состояться в другом городе из-за плохого качества поля в Ульяновске.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/gadzhiev-esli-ne-poluchitsya-sygrat-kubkovyy-match-volga-zenit-v-ulyanovske-ego-luchshe-perenesti-v-
Кубок России
ФК Волга (Ульяновск)
ФК Зенит
Гаджи Гаджиев
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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