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Сегодня, 11:00

Газзаев — о победе ЦСКА: «Краснодару» еще повезло. Как можно так играть в обороне?!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Игровой момент в матче Кубка России ЦСКА — «Краснодар».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер ЦСКА, победитель Кубка УЕФА-2005 Валерий Газзаев в интервью «СЭ» высказался о крупной победе армейцев над «Краснодаром» в FONBET Кубке России (3:0).

– ЦСКА провел идеальный матч?

– На поле была только одна команда. ЦСКА сыграл блестяще! Армейцы показали, что хорошо готовы физически, доминировали практически все 90 минут. В первом тайме армейцы просто разорвали соперника. Счет мог бы быть гораздо крупнее.

– Что с «Краснодаром»?

– У меня нет объяснения. Вообще не увидел, что команда хотела сделать в этом матче, не увидел рисунка игры. Вспомните, сколько отличных моментов создали москвичи. «Краснодар» произвел просто удручающее впечатление. Как говорится, без комментариев... В первой части сезона у южан хоть что-то просматривалось. А сегодня какая-то пустота! Такое ощущение, что по своему уровню ЦСКА был на три головы выше «Краснодара». Армейцы сыгранны, создают голевые ситуации, комбинируют, хороши в единоборствах, плотно действуют в обороне. Так что результат, конечно, закономерен. Но гостям еще повезло, что они пропустили всего три мяча. У одного Карраскаля было три выхода один на один. Как можно так «Краснодару» играть в обороне?!

– Вас удивила физическая готовность армейцев?

– Не стоит делать глобальных выводов по одной игре. Но сегодня нужно признать, что армейцы выглядели великолепно в физическом плане. Однако кто мешал «Краснодару» подготовиться так же? Все же находились в равных условиях. Вопрос без ответа.

 
Игровой момент в&nbsp;матче Кубка России ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo;. «C такой игрой ЦСКА может побороться за второе место. «Краснодар»? Без комментариев...» Мнение Газзаева

 

ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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