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Сегодня, 11:15

Газзаев считает, что ЦСКА может обойти «Спартак» по итогам чемпионата

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Футболисты ЦСКА.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» оценил перспективы армейцев во второй части сезона после крупной победы над «Краснодаром» (3:0) в матче FONBET Кубке России.

— На что ЦСКА с таким составом будет претендовать во второй части сезона в РПЛ?

— ЦСКА сейчас на пятом месте.

— Отставание от «Спартака», который на второй позиции, — семь очков.

— Считаю, если ЦСКА продолжит играть так же, как сегодня, то вполне может побороться и за третье, и за второе место. Все реально с таким футболом. Все зависит от стабильности. Если армейцы смогут удержать такой уровень на дистанции, то окажутся в призовой тройке. Федотов первый сезон работает с ЦСКА. Ему нужно время, чтобы поставить игру, наиграть связи, попасть в медали. А уже на следующий год надо ставить задачу только выиграть чемпионат. И вот для этого летом нужно будет усилиться точечно.

Игровой момент в&nbsp;матче Кубка России ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo;. «C такой игрой ЦСКА может побороться за второе место. «Краснодар»? Без комментариев...» Мнение Газзаева

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ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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