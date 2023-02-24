Алонсо поделился эмоциями от дебюта за «Краснодар» в кубковом матче против ЦСКА

Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо в разговоре с «СЭ» поделился эмоциями от дебюта в кубковом матче против ЦСКА (0:3).

«В матче у нас были хорошие моменты. Игра была тяжелой. Для меня это был первый матч за «Краснодар», замечательно себя чувствую. Но мы хотим выглядеть лучше в следующем матче. Состояние поля? Да, было тяжело из-за холода, но этот матч уже в прошлом. Надо готовиться к игре в Краснодаре», — сказал Алонсо «СЭ».

Алонсо стал игроком «Краснодара» в январе 2022 года, однако 29-летний защитник не провел ни одного матча за российскую команду. В марте он вернулся в «Атлетико Минейро». Его соглашение с бразильским клубом истекло 31 декабря.

Ответная встреча пройдет в Краснодаре 28 февраля. Начало встречи в 19:30 мск.