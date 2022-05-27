Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 19:54

Симонян: «Пусть в финале БЕТСИТИ Кубка России будет битва, а на трибунах — настоящий праздник»

Симонян ждет битву между «Спартаком» и «Динамо» в финале БЕТСИТИ Кубка России
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Никита Симонян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Первый вице-президент РФС Никита Симонян поделился ожиданиями об атмосфере на финальном матче БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо».

«Старейшее дерби Москвы должно стать украшением всего футбольного сезона. Вокруг матча — небывалый ажиотаж, трибуны главного футбольного стадиона страны будут забиты до отказа. Финал 1950 года, в котором мне посчастливилось играть, запомнился не только благодаря нашей убедительной победе, но и удивительной атмосфере на трибунах. 29 мая на финале мне бы вновь хотелось почувствовать эту атмосферу.

Пусть на поле будет битва, а на трибунах — настоящий футбольный праздник! Только в наших с вами силах сделать так, чтобы этот матч навсегда остался в наших сердцах», — приводит слова Симоняна РФС.

Финал Кубка России пройдет в «Лужниках» 29 мая. Последнее московское дерби между «Спартаком» и «Динамо» на этой стадии турнира прошло в 1950 году.

Источник: https://www.rfs.ru/news/215989
Никита Симонян
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Баланс: упражнения для развития равновесия
Чешские старики и везучие американцы против вечных финалистов. Прогнозы на полуфиналы ЧМ по хоккею-2022
Материалы сюжета: «Спартак» — «Динамо»: финал БЕТСИТИ Кубка России
Ловчев считает, что у «Спартака» мало игроков высокого уровня
Шунин обратился к болельщикам «Динамо» перед финалом БЕТСИТИ Кубка России
Шунин ответил на вопрос, кто сыграет в воротах «Динамо» в финале БЕТСИТИ Кубка России
Шунин поделился эмоциями перед финалом БЕТСИТИ Кубка России
Гладилин ожидает среднего уровня игры в финале БЕТСИТИ Кубка России
Точилин спрогнозировал игровой стиль «Динамо» в финале БЕТСИТИ Кубка России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ловчев считает, что у «Спартака» мало игроков высокого уровня
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости