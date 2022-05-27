Симонян ждет битву между «Спартаком» и «Динамо» в финале БЕТСИТИ Кубка России

Первый вице-президент РФС Никита Симонян поделился ожиданиями об атмосфере на финальном матче БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо».

«Старейшее дерби Москвы должно стать украшением всего футбольного сезона. Вокруг матча — небывалый ажиотаж, трибуны главного футбольного стадиона страны будут забиты до отказа. Финал 1950 года, в котором мне посчастливилось играть, запомнился не только благодаря нашей убедительной победе, но и удивительной атмосфере на трибунах. 29 мая на финале мне бы вновь хотелось почувствовать эту атмосферу.

Пусть на поле будет битва, а на трибунах — настоящий футбольный праздник! Только в наших с вами силах сделать так, чтобы этот матч навсегда остался в наших сердцах», — приводит слова Симоняна РФС.

Финал Кубка России пройдет в «Лужниках» 29 мая. Последнее московское дерби между «Спартаком» и «Динамо» на этой стадии турнира прошло в 1950 году.