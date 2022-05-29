Бывший член исполкома комитета РФС подвел итоги финала БЕТСИТИ Кубка России

Бывший член исполкома комитета РФС Сергей Анохин подвел итоги финала БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» (1:0).

«Такое напряжение, отлично! Московские команды молодцы. Искрометный футбол. Рад за конкурентов, за БЕТСИТИ. Молодцы, успели на финал», — заявил Анохин.

«Спартак» завоевал Кубок России в четвертый раз в истории. Ранее красно-белые становились обладателями трофея в 1994, 1998 и 2003 годах.

Финальный матч Кубка России прошел на стадионе «Лужники» в девятый раз и впервые за 15 лет.