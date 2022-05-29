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Бывший член исполкома комитета РФС подвел итоги финала БЕТСИТИ Кубка России

Артем Бухаев
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Антон Иванов
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Бывший член исполкома комитета РФС Сергей Анохин подвел итоги финала БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» (1:0).

«Такое напряжение, отлично! Московские команды молодцы. Искрометный футбол. Рад за конкурентов, за БЕТСИТИ. Молодцы, успели на финал», — заявил Анохин.

«Спартак» завоевал Кубок России в четвертый раз в истории. Ранее красно-белые становились обладателями трофея в 1994, 1998 и 2003 годах.

Финальный матч Кубка России прошел на стадионе «Лужники» в девятый раз и впервые за 15 лет.

ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Сергей Анохин
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