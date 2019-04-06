Бьорн Сигурдарсон: "Ростов" очень хочет попасть в Лигу Европы"

Защитник "Ростова" Бьорн Сигурдарсон в интервью "Известиям" отметил, что команде будет легче в ответном полуфинале Олимп-Кубка России против "Локомотива". В первой игре команды сыграли вничью 2:2.

– Что думаете о ваших шансах на выход в финал Кубка России?

– Думаю, во втором матче будет проще, так как это домашняя встреча. Конечно, нам противостоит очень сильная команда, предстоит напряженный матч. Безусловно, будет непросто, но нам поможет то, что в первой встрече мы забили два гола. Посмотрим, что будет в мае.

– Вы можете попасть в Лигу Европы на будущий сезон, если победите в Кубке или финишируете в пятерке сильнейших в чемпионате. Какой путь для вас приоритетный?

– Конечно, есть желание выиграть трофей. Мы очень хотим сыграть в Лиге Европы – для нас это важно. Если мы продолжим выступать, как сейчас, то способны на это.

Победитель Кубка России получит путевку в групповой турнир Лиги Европы. В другом полуфинальном противостоянии играют "Урал" и "Арсенал" (1:0 после первого матча).