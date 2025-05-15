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15 мая 2025, 13:15

Бабаев: «Хочется сыграть со «Спартаком» в суперфинале Кубка России»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев хотел бы видеть в соперниках по суперфиналу FONBET Кубка России «Спартак».

«Хочется ли сыграть со «Спартаком» в суперфинале? Мне кажется, что да, потому что ЦСКА — «Спартак», финал в «Лужниках» — это мечта», — цитирует Бабаева ТАСС.

Менеджер считает, что такой суперфинал станет сумасшедшим праздником футбола.

«А так победит сильнейший, будем играть с одинаково большой самоотдачей и с «Ростовом», и со «Спартаком», ждем сегодняшнего поединка», — отметил Бабаев.

По словам генерального директора, суперфинал станет главным матчем для ЦСКА в сезоне-2024/25: уже объективно сложно бороться за чемпионство, при этом и бронза РПЛ будет очень важна для московского клуба.

ЦСКА по итогам двух матчей с «Зенитом» вышел в суперфинал Кубка России, где сыграет с победителем пары «Спартак» — «Ростов». Суперфинал пройдет 1 июня в «Лужниках».

Источник: ТАСС
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Роман Бабаев
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