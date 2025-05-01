Футбол
1 мая, 12:37

Акинфеев поблагодарил болельщиков ЦСКА за баннер в честь 900-го матча в карьере

Сергей Разин
корреспондент

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев после матча FONBET финала Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом» (0:2) поблагодарил болельщиков за баннер в свой адрес.

«Дорогие друзья, хочу поблагодарить вас за баннер о моем юбилейном, 900-м матче в карьере. Конечно, я его видел. Огромное вам спасибо, что не забываете, любите, цените. Всем огромное спасибо! Результат не очень хороший, но мы идем дальше. Хорошего всем вечера!» — приводит слова Акинфеева пресс-служба клуба.

6 апреля Акинфеев провел 900-й матч в карьере в игре 23-го тура РПЛ против «Динамо» (3:1).

Игорь Акинфеев
ФК ЦСКА (Москва)
Дивеев прокомментировал судейство в матче Кубка России с «Зенитом»

Бессмертный полк прошел на матчах FONBET Кубка России по футболу

