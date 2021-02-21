Базелюк высказался о поражении от ЦСКА в Кубке
Нападающий «СКА-Хабаровска» Константин Базелюк прокомментировал поражение от своего бывшего клуба ЦСКА (0:2) в 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России.
«Понятное дело, что они помастеровитее как футболисты, но мы достойно смотрелись до первого пропущенного гола, — сказал Базелюк «СЭ». — У нас были полумоменты, если бы создали полноценный, то должны были забивать. Ключевые эпизоды: ошибка, которая привела к первому голу, и удаление. Красная? Блин, я не знаю, если такую давать. И Марио летел прямой ногой, и наш летел. Мне показалось, что желтой было бы достаточно. Напихал ли Юран после игры? Нет, он сказал: «Молодцы, пацаны, старались». Указал нам на ошибки. Будем готовиться дальше».
Базелюк является воспитанником ЦСКА. В 2013 году он дебютировал за основной состав, долгое время играл в арендах, а в 2019 году окончательно покинул клуб. Сегодня он впервые сыграл на «ВЭБ Арене».
— Приятно было здесь сыграть, — подчеркнул Базелюк. — Я впервые на этом стадионе, он мне очень понравился. Трибуны близко к полю, очень здорово сделано.
— Вы, наверное, мечтали быть по другую сторону?
— Ха-ха, время еще есть.
(Севастиан Терлецкий)
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