Базелюк высказался о поражении от ЦСКА в Кубке

Нападающий «СКА-Хабаровска» Константин Базелюк прокомментировал поражение от своего бывшего клуба ЦСКА (0:2) в 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России.

«Понятное дело, что они помастеровитее как футболисты, но мы достойно смотрелись до первого пропущенного гола, — сказал Базелюк «СЭ». — У нас были полумоменты, если бы создали полноценный, то должны были забивать. Ключевые эпизоды: ошибка, которая привела к первому голу, и удаление. Красная? Блин, я не знаю, если такую давать. И Марио летел прямой ногой, и наш летел. Мне показалось, что желтой было бы достаточно. Напихал ли Юран после игры? Нет, он сказал: «Молодцы, пацаны, старались». Указал нам на ошибки. Будем готовиться дальше».

Базелюк является воспитанником ЦСКА. В 2013 году он дебютировал за основной состав, долгое время играл в арендах, а в 2019 году окончательно покинул клуб. Сегодня он впервые сыграл на «ВЭБ Арене».

— Приятно было здесь сыграть, — подчеркнул Базелюк. — Я впервые на этом стадионе, он мне очень понравился. Трибуны близко к полю, очень здорово сделано.

— Вы, наверное, мечтали быть по другую сторону?

— Ха-ха, время еще есть.

(Севастиан Терлецкий)