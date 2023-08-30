«Балтика» — «Зенит»: Бакаев и Сергеев сыграют с первых минут

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Стали известны стартовые составы «Балтики» и «Зенита» на матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Начало встречи — в 19:30 по московскому времени.

«Балтика»: Латышонок, Жиров, Гассама, Дудиев, Энрикес, Пряхин, Остойич, Мусаев, Аванесян. Ламейра, Лазарев.

Запасные: Бориско, Джанаев, Фернандес, Маляров, Осипов, Пуцко, Радмановац, Галоян, Кузьмин, Казаев, Гузина, Барков.

«Зенит»: Васютин, Фернандес, Алип, Круговой, Сутормин, Коваленко, Васильев, Ерохин, Бакаев, Мантуан, Сергеев.

Запасные: Кержаков, Адамов, Караваев, Чистяков, Сантос, Вендел, Клаудиньо, Кассьерра.