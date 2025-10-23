«Локомотив» обыграл «Балтику» в Кубке России, судья отменил три гола калининградцев

«Локомотив» на выезде победил «Балтику» в матче группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:1.

У гостей голы забили Владислав Сарвели и Артем Тимофеев. Два результативных паса сделал Зелимхан Бакаев. У хозяев отметился Кирилл Степанов.

Три гола калининградцев были отменены после вмешательства ВАР. На 10-й минуте главный арбитр Павел Шадыханов отменил взятие ворот железнодорожников из-за офсайда, на 12-й минуте — из-за фола в атаке, на 52-й минуте — снова из-за положения вне игры.

«Локомотив» набрал 13 очков и занял второе место в группе D. Московский клуб вышел в 1/4 финала плей-офф Пути РПЛ и встретится со «Спартаком».

«Балтика» с 5 очками стала третьей в группе D. Калининградцы в первом этапе 1/4 финала Пути регионов сыграют против победителя матча «Торпедо» — «Кубань-Холдинг».

«СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию матча «Балтика» — «Локомотив».