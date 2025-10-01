«Балтика» и «Акрон» сыграют в Кубке России 1 октября

«Балтика» и «Акрон» сыграют в 5-м туре Пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 1 октября. Игра пройдет на «Ростех Арене» в Калининграде. Время начала — в 20.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.

01 октября, 20:30. Ростех Арена (Калининград)

В прямом эфире матч «Балтика» и «Акрон» покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начнется в 20.25 мск, за 5 минут до игры.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события и результат игры «Балтика» — «Акрон» можно также в матч-центре нашего сайта.

«Балтика» и «Акрон» выступают в группе D вместе с «Локомотивом» и ЦСКА. Первая встреча соперников в Кубке состоялась 29 июля и завершилась победой тольяттинцев (2:1).